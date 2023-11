Concert de Dorli’Sings à Bouxwiller Centre Culturel Marie Hart – Bouxwiller – Bas-Rhin Les Matelles, 26 novembre 2023T 16:00, Les Matelles.

Concert de Dorli’Sings à Bouxwiller Centre Culturel Marie Hart – Bouxwiller – Bas-Rhin Les Matelles Dimanche 26 novembre, 16h00

Concert de jazz swing par le choeur qui swing’ Dimanche 26 novembre, 16h00 1

https://www.dorlisings.fr/

Dorli’Sings c’est un choeur de jazz à deux dimensions : un choeur féminin et un choeur mixte, accompagnés par quatre musiciens. Le répertoire est puisé dans le jazz swing des années 1920 à nos jours, en anglais et en français. Ca chente, ça bouge, ça danse : écouter un concert de Dorli’Sings c’est se laisser attraper par les rythmes et les mélodies. C’est partager de la joie de vivre !

Centre Culturel Marie Hart – Bouxwiller – Bas-Rhin 5 place du Château Les Matelles 34270 Hérault