**Enfin tous à Chaban !** **Après un an et demi d’attente, la billetterie rouvre enfin à l’ensemble de nos supporters ce mardi 24 août à 13h00 pour le premier match de Top 14 2021/2022 à domicile, face au Stade Français Paris.** **Hâte de vous retrouver pour former de nouveau le plus grand public du rugby en Europe !** **UBB / Stade Français** Samedi 11 septembre 2021 – 17h **MATCH DES LEGENDES 2021** Lundi 13 septembre 2021 – 19h Après le vif succès de la première édition bordelaise du match des Légendes, Pascal OLMETA réitère son action et organise, le lundi 13 septembre 2021 à 19h au stade Chaban Delmas, le ” _**Match des Légendes : La Revanche !**_ “. Deux équipes composées d’internationaux du Football et du Rugby s’affronteront, pour la bonne cause, lors d’un match composé d’une mi-temps football et d’une mi-temps rugby. Didier Deschamps, Sébastien Chabal ou encore Marc Lièvremont ont confirmé leur participation. **ATTENTION** : la date a été décalée au 13 septembre 2021 à 19h. Les billets achetés en amont restent valides pour la nouvelle date.

Pascal OLMETA réitère son action et organise au stade Chaban Delmas, le ” Match des Légendes : La Revanche ! “.

stade Chaban Delmas Place Johnston, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T17:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-13T19:00:00 2021-09-13T21:00:00