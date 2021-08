Bordeaux stade Matmut Bordeaux, Gironde Les matches de football des Girondins de Bordeaux stade Matmut Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les matches de football des Girondins de Bordeaux stade Matmut, 12 septembre 2021, Bordeaux. Les matches de football des Girondins de Bordeaux

stade Matmut, le dimanche 12 septembre à 15:00

Prochains matchs de football au stade Matmut Atlantique : Septembre Le 12 : Bordeaux – Lens Le 26 : Bordeaux – Rennes Octobre Le 17 : Bordeaux – Nantes Le 31 : Bordeaux – Reims Novembre Le 07 : Bordeaux – PSG Le 28 : Bordeaux – Brest

Réservation en ligne

Le Matmut ATLANTIQUE est une enceinte multifonctionnelle de nouvelle génération dédiée au sport et à la culture stade Matmut Cours Jules Ladoumègue 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu stade Matmut Adresse Cours Jules Ladoumègue 33300 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville stade Matmut Bordeaux