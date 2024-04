Les Masters Seniors Rue Sabatier Nevers, jeudi 19 septembre 2024.

Les Masters Seniors Rue Sabatier Nevers Nièvre

Les Masters Seniors, c’est le premier événement sportif et culturel multidisciplinaire national dédié aux meilleurs compétiteurs licenciés de plus de 60 ans.

11 disciplines représentées en partenariat avec les Clubs locaux, Ligues régionales et Fédérations nationales

– les compétitons sportives cyclisme, escrime, golf, pétanque, tennis, tennis de table, course à pied.

– les compétitions cérébrales bridge, tarot, scrabble, dictée.

Programme sur www.masters-seniors.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-19

fin : 2024-09-22

Rue Sabatier Palais ducal

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@masters-seniors.com

L’événement Les Masters Seniors Nevers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT NEVERS