Jean DUSAUSSOY, journaliste parisien pour Terre de Vins de 2012 à 2015, puis chroniqueur pour des titres comme le JDD, Paris Match, M le magazine du Monde, Gault & Millau, Cuisine & Vins de France, organisera un concours du meilleur dégustateur de vin. Ce concours se déroulera dans le hall n°1 du centre des expositions de Nevers le dimanche 11 septembre de 10h00 à 13h00, suivi des remises de récompenses à 13h30. Les Masters Seniors, c’est le 1er événement multidisciplinaire national dédié aux meilleurs compétiteurs de + de 60 ans. Parmi les activités du programme, Le Concours du meilleur dégustateur de vin. NEVERS Centre des Expositions Le Sequestre Tarn

