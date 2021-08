Valence Valence Drôme, Valence Les Masters de Handball de Valence – 2ème édition Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Les Masters de Handball de Valence – 2ème édition 2021-08-28 12:00:00 12:00:00 – 2021-08-29 23:00:00 23:00:00 Rue Barthélemy de Laffemas Palais des Sports Mendes France

Valence Drôme

Valence Drôme Valence EUR Venez assister à des rencontres de très haut niveau avec votre équipe LNH – ProLigue ainsi que Pays d’Aix Université Club Handball, Chambéry Savoie Mont Blanc Handball et Istres Provence Handball. http://valencehandball.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par Valence Romans Tourisme

