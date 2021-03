Les « masques » porteurs de « langues » ? université Angers, 19 mars 2021-19 mars 2021, Angers.

Les « masques » porteurs de « langues » ?

université Angers, le vendredi 19 mars à 09:00

**A l’occasion du Printemps de la Francophonie de Mars 2021, le CIRPaLL par son axe 3 « Langues en partage » organise une journée d’études intitulée : Les « masques » porteurs de « langues » ? Usages de langues et dynamiques francophones en situations de pandémie**

Attention : il faut réserver vos places pour vous inscrire dans l’équipe TEAMS. Vous pourrez écrire à [valentin.feussi@univ-angers.fr](mailto:valentin.feussi@univ-angers.fr) et [maeva.touzeau@univ-angers.fr](mailto:maeva.touzeau@univ-angers.fr) avant le 18 mars, midi.

L’objectif de cette JE est de réfléchir à la diversité des réponses en « langues » proposées dans les expériences la pandémie dans différentes situations francophones. Si le besoin d’humanité est diversement partagé, le choc traversé du fait de nos certitudes a été par moment violent tout en constituant un repère précieux pour nos questionnements. En quoi la pandémie constitue-t-elle le lieu d’explicitation de paradoxes des incertitudes qui font la vie et nous conduisent à considérer notre « non-savoir » (Habermas, 2020) pour comprendre notre environnement ? De quoi le coronavirus serait-il plus globalement le détonateur ? Quelles conceptions de l’altérité, des langues, du monde et de « francophonies » déduire de ces expériences ?

Voici le programme que nous avons le plaisir de vous proposer :

9h00 Accueil-coordination

9h10 Mot d’introduction

**Masques et créativité**

9h30 – BDE Angers FLE (Université d’Angers) : « Mosaïque Parlante : échanges sur les vécus du distanciel en FLE »

10h00 – Myriam Suchet (Université Sorbonne Nouvelle et IUF) : Bas les masques : faire tomber l’illusion de « la langue », et du coup… qu’est-ce qu’on fait maintenant ?

10h-30 Pause

**Les masques, vécu de femmes**

10h40 – Mohammed Raj (Université Settat, Maroc) : Confinement et construction d’un monde parallèle dans Rêves de femme de Fatima Mernissi

11h10 – Charline Barouki (Présidente de l’Association Femmes d’ici et d’ailleurs, Angers) : « Femmes Actives même masquées »

11h45 – Déjeuner

**L’Université, expériences « masquées »**

13h00 – Ozias M’bida (Université d’Angers) : Covid 19: quand tombent les masques de l’enseignant de FLE

13h30 – Emmanuelle Rousseau-Gadet (Université d’Angers) : L’enseignement / apprentissage des langues en période de pandémie : l’expérience des Tandems à l’université d’Angers.

14h00 – Pause

**« Masques » en cours de langues**

14h15 – Julie Fouchet et les étudiants du CeLFE (Université d’Angers) : « Raconte-moi ta langue »

14h50 – Pause

**Masqué.e.s ou démasqué.e.s : expériences canadiennes**

15h00 – Jimmy Thibault (Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones, Univ. Sainte-Anne, Nouvelle-Ecosse -Canada) : Se construire face au trauma : la parole comme lieu de la réconciliation avec soi-même chez Sonia-Sophie Courdeau.

15h40 – Annette Boudreau (Université de Moncton, Canada) : Légitimités démasquées

16h40 – Pause

16h 50 – Valentin FEUSSI : Éléments de synthèse et mise en perspective

17h15 – Fin de la journée

Une rediffusion sera accessible dans la semaine sur YouTube ainsi que les vidéos des étudiantes sur la thématique: « ma langue – mon art en francophonie pendant la période de pandémie »

Une première série de vidéos en lien avec le mois de la francophonie sont disponibles : [[https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUbAg89EEijsKYwJsa1OGD495D08UV14](https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUbAg89EEijsKYwJsa1OGD495D08UV14)](https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUbAg89EEijsKYwJsa1OGD495D08UV14)

Usages de langues et dynamiques francophones en situations de pandémie

