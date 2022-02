LES MASCARADES A CLISSON Clisson, 21 mai 2022, Clisson.

LES MASCARADES A CLISSON Clisson

2022-05-21 – 2022-05-22

Clisson Loire-Atlantique

Les Flâneries

> SAMEDI 21 MAI – 15H À 18H

Centre-ville de Clisson

Les Flâneries sont des moments

conviviaux accompagnés par

les masqués durant lesquels le

public pourra se déplacer sur les

trois scènes du centre-ville afin de

découvrir différentes propositions

musicales durant tout l’après-midi.

Déambulation

> SAMEDI 21 MAI

15H À 18H – 20H30 À 22H

Centre-ville de Clisson

Venez découvrir en famille les

merveilleuses déambulations

des échassiers ; Ces personnages

féeriques, magnifiques et parfois un

peu étranges ne vous laisserons pas

de marbre et sauront attirer votre

curiosité grâce à une mise en scène

toujours spectaculaire !

Déambulation

des costumés

> SAMEDI 21 MAI

15H À 18H – 20H30 À 22H

> DIMANCHE 22 MAI

15H À 17H

Centre-ville de Clisson

Retrouvez les costumés en

déambulation libre lors des

Flâneries le samedi après-midi. Le

samedi soir la parade nocturne

débutera à 20h30. Le dimanche,

elle partira de la place de la Trinité

jusqu’au centre-ville, accompagné

d’une Fanfare

ANIMATION

> SAMEDI 21 MAI – 22H

> DIMANCHE 22 MAI – 15H

Sous les Halles de Clisson

Venez découvrir en famille un spectacle surprise !

vous pourrez apprécier cette animation qui se tiendra

sous les halles et qui annonce de beaux moments de

rires en perspective.

Spectacle accessible pour toute la famille

Exposition de véhicules

> DIMANCHE 22 MAI – 10H À 17H

Place Jacques Demy

Venez admirer les véhicules italiens qui ont fait

de chaque marque une légende. De nombreux

véhicules de prestiges seront présents pour notre plus

grand plaisir

Marché des Producteurs

> SAMEDI 21 MAI – 10H À 20H

> DIMANCHE 22 MAI – 10H À 17H

Centre-ville de Clisson

Venez découvrir toutes les facettes de l’Italie et

d’ailleurs ! Vous y trouverez restaurations, buvettes,

exposants et ateliers maquillage pour les enfants

durant tout le Week-end

Annulées pour des raisons sanitaires en 2021, Les Mascarades sont de retour en 2022 pour vous replonger dans l’univers fantastiques des costumés vénitiens. Un week-end fait de surprises, de concerts et de féérie. Laissez-vous porter par l’ambiance et venez découvrir un univers riche et chatoyant.

acs@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/

Clisson

