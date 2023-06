Séjour « Activités physiques et sportives » à la mer « Les Mas de l’Artaude » . Séjour « Activités physiques et sportives » à la mer « Les Mas de l’Artaude » ., 30 juillet 2023, . Séjour « Activités physiques et sportives » à la mer 30 juillet et 6 août « Les Mas de l’Artaude » . Ce séjour en bord de mer se déroulera dans la commune du Pradet ( 83220 ), dans le département du Var, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les enfants et les jeunes, âgés de 6 à 17 ans, seront accueillis du 30 Juillet au 6 Août 2023 au sein du village de vacances « Les Mas de l’Artaude ». Ils seront hébergés dans des chambres confortables de 3 ou 4 personnes.

Situé à 10 minutes à pied de la plage, le domaine présente un cadre verdoyant et ombragé, avec deux grandes salles d’activités, des espaces extérieurs, une piscine et un restaurant. Lors de ce séjour, les enfants et les jeunes pourront aller à la mer et faire des balades sur la plage. Ils pourront également pratiquer des activités physiques et sportives dans un cadre sécurisé, et participer à des activités culturelles, de loisirs, et à des grands jeux. Enfin, les enfants et les jeunes pourront découvrir l’environnement naturel ainsi que le patrimoine culturel du territoire. « Les Mas de l’Artaude » . 83220 83220 Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « coordo.asaefrancas@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T06:00:00+02:00 – 2023-07-30T06:30:00+02:00

2023-08-06T08:00:00+02:00 – 2023-08-06T08:30:00+02:00 ASAE Francas Détails Autres Lieu « Les Mas de l’Artaude » . Adresse 83220 Age min 6 Age max 17 Lieu Ville « Les Mas de l’Artaude » .

« Les Mas de l’Artaude » . https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//