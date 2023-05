BALADES FRAICHEUR 2023 – LE RUISSEAU DES NEUF FONTAINES, 29 août 2023, .

Accordez-vous une balade nature, à la fraîcheur de la Montagne Noire verdoyante et avec la convivialité d’un groupe !

LES MARTYS – le ruisseau des neufs fontaines

9 km / + 200 m / 3h / niveau moyen

La Dure, on peut compter sur elle… Inépuisable rivière de la Montagne Noire, elle était autrefois sollicitée pour faire tourner plus de 50 moulins le long de sa vallée.

Et maintenant voilà qu’on lui demande de nous offrir sa pureté pour alimenter notre consommation en eau potable ! Mais descendons en aval du barrage à la rencontre du «ruisseau des Neuf Fontaines».

Départ de la salle polyvalente des Martys.

2023-08-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-29 12:00:00. .

Les Martys 11390 Aude Occitanie



Allow yourself a nature walk, in the freshness of the green Montagne Noire and with the conviviality of a group!

LES MARTYS – the stream of the nine fountains

9 km / + 200 m / 3h / medium level

The Dure, you can count on it… Inexhaustible river of the Montagne Noire, it was formerly solicited to make turn more than 50 mills along its valley.

And now it is asked to offer us its purity to supply our drinking water! But let’s go downstream from the dam to meet the « ruisseau des Neuf Fontaines ».

Departure from the multipurpose hall of Les Martys

Regálese un paseo por la naturaleza, en la frescura de la verde Montagne Noire y con la convivencia de un grupo

LES MARTYS – el arroyo de las nueve fuentes

9 km / + 200 m / 3h / nivel medio

El Dure, puede contar con él… Río inagotable de la Montaña Negra, antaño sirvió para hacer girar más de 50 molinos a lo largo de su valle.

Y ahora se le pide que nos ofrezca su pureza para abastecernos de agua potable Pero vayamos río abajo de la presa para conocer el « ruisseau des Neuf Fontaines ».

Salida de la sala polivalente de Les Martys

Gönnen Sie sich einen Spaziergang in der Natur, in der Frische der grünen Montagne Noire und mit der Geselligkeit einer Gruppe!

LES MARTYS – der Bach der neun Brunnen

9 km / + 200 m / 3 Std. / mittleres Niveau

Auf die Dure kann man sich verlassen… Der unerschöpfliche Fluss der Montagne Noire wurde früher dazu genutzt, mehr als 50 Mühlen in seinem Tal anzutreiben.

Und nun wird er gebeten, uns seine Reinheit zu schenken, um unser Trinkwasser zu versorgen! Wir gehen nun weiter flussabwärts und treffen auf den « ruisseau des Neuf Fontaines ».

Start an der Mehrzweckhalle von Les Martys

Mise à jour le 2023-04-27 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire