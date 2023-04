FESTI RANDO 2023 – VERS LE CAMPMAS, 29 mai 2023, Les Martys.

VERS LE CAMPMAS

Distance : 10 km

Dénivelé positif : 100m

Départ à 9h de la salle polyvalente des Martys.

Prévoir la matinée.

Repas sur réservation à la salle polyvalente des Martys

Contact : 06.78.03.02.93 ou martysloisirsaude@gmail.com.

2023-05-29 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-29 12:00:00. .

Les Martys 11390 Aude Occitanie



TOWARDS THE CAMPMAS

Distance : 10 km

Elevation gain : 100m

Departure at 9 am from the multipurpose room of Les Martys.

Plan the morning.

Meal on reservation at the multipurpose hall of Les Martys

Contact : 06.78.03.02.93 or martysloisirsaude@gmail.com

A LAS CAMPMAS

Distancia : 10 km

Desnivel positivo: 100m

Salida a las 9h de la sala polivalente de Les Martys.

Se ruega prever la mañana.

Comida previa reserva en la sala polivalente de Les Martys

Contacto: 06.78.03.02.93 o martysloisirsaude@gmail.com

NACH CAMPMAS

Entfernung: 10 km

Positiver Höhenunterschied: 100m

Start um 9 Uhr an der Mehrzweckhalle von Les Martys.

Den Vormittag einplanen.

Essen auf Reservierung in der Mehrzweckhalle von Les Martys

Kontakt: 06.78.03.02.93 oder martysloisirsaude@gmail.com

