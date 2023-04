LO CAMIN DE LA CEBA – CÔTÉ AUDOIS Chemin du stade, 14 mai 2023, Les Martys.

Pour la 3ème édition au départ de l’Aude, une boucle de randonnée libre et fléchée de 16km vous est proposée. Elle retrace l’itinéraire emprunté jadis, à pied, par les locaux pour aller acheter leurs plants d’oignons à Labastide-Esparbaïrenque.

A partir de 7h : départ du parking de la Salle Polyvalente des Martys.

16 km, avec dénivelé positif total de 300m

13h : Déjeuner au hameau de Lacoste. Réservation obligatoire avant le 11 mai. Menu : oeufs tindelous, fromage, fruits, vin – 8€. Animation musicale dès 13h30 puis concert à partir de 15h par le Choeur d’hommes tarnais Los de l’Autan.

Marché de producteurs et restauration sur place. Vente de plantous d’oignons.

Attention prévoir le retour à pied ou en voiture – co-voiturage possible..

2023-05-14 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

Chemin du stade

Les Martys 11390 Aude Occitanie



For the 3rd edition, starting from the Aude, a free and signposted 16km hiking loop is proposed. It retraces the route taken in the past, on foot, by the locals to go and buy their onion plants in Labastide-Esparbaïrenque.

From 7 am : departure from the parking of the Salle Polyvalente des Martys.

16 km, with a total positive difference in altitude of 300m

1pm : Lunch at the hamlet of Lacoste. Reservation required before May 11th. Menu : eggs tindelous, cheese, fruits, wine – 8? Musical entertainment from 1:30 pm then concert from 3 pm by the Los de l’Autan men’s choir from Tarn.

Farmers’ market and food service on the spot. Sale of onion plants.

Be careful to plan the return by foot or by car – carpooling possible.

Para la 3ª edición, partiendo del Aude, se propone un recorrido gratuito y señalizado de 16 km. Recorre a pie el trayecto que hacían antiguamente los lugareños para comprar sus plantas de cebolla en Labastide-Esparbaïrenque.

A partir de las 7.00 h: salida desde el aparcamiento de la Sala Polivalente de los Martys.

16 km, con un desnivel positivo total de 300 m

a las 13.00 h: almuerzo en la aldea de Lacoste. Reserva obligatoria antes del 11 de mayo. Menú: huevos tindelous, queso, fruta, vino – 8? Animación musical a partir de las 13h30 y concierto a partir de las 15h00 del coro masculino Los de l’Autan del Tarn.

Mercado agrícola y comida in situ. Venta de plantas de cebolla.

Prever la vuelta a pie o en coche – posibilidad de compartir coche.

Für die 3. Ausgabe, die im Departement Aude beginnt, wird Ihnen ein 16 km langer, freier und ausgeschilderter Rundwanderweg angeboten. Sie folgt der Route, die früher von den Einheimischen zu Fuß zurückgelegt wurde, um ihre Zwiebelpflanzen in Labastide-Esparbaïrenque zu kaufen.

Ab 7 Uhr: Start auf dem Parkplatz der Salle Polyvalente in Les Martys.

16 km, mit einem positiven Höhenunterschied von insgesamt 300 m

13 Uhr: Mittagessen im Hameau de Lacoste. Reservierung vor dem 11. Mai erforderlich. Menü: Tindelous-Eier, Käse, Obst, Wein – 8? Musikalische Unterhaltung ab 13:30 Uhr und Konzert ab 15 Uhr mit dem Männerchor Los de l’Autan aus dem Tarn.

Bauernmarkt und Verpflegung vor Ort. Verkauf von Zwiebelpflanzen.

Achtung: Planen Sie den Rückweg zu Fuß oder mit dem Auto – Fahrgemeinschaften sind möglich.

