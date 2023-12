Entre Vignes et Distillerie Les Martins Juillac-le-Coq, 1 décembre 2023, Juillac-le-Coq.

Juillac-le-Coq,Charente

Balade nature dans le vignoble de Grande Champagne et visite de la distillerie dernière génération de Juillac-le-Coq. Dégustation du cognac Tercet accompagné d’une bouchée gourmande dans le salon «Les Martins»..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Les Martins Station Bulle Verte

Juillac-le-Coq 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine



Nature walk in the Grande Champagne vineyards and visit to the latest-generation distillery at Juillac-le-Coq. Tasting of Tercet cognac accompanied by a gourmet bite in the « Les Martins » lounge.

Paseo natural por los viñedos de la Grande Champagne y visita a la destilería de última generación de Juillac-le-Coq. Degustación de coñac Tercet acompañada de un aperitivo gourmet en el salón « Les Martins ».

Naturwanderung durch die Weinberge der Grande Champagne und Besuch der Destillerie der letzten Generation in Juillac-le-Coq. Verkostung des Cognacs Tercet mit einem Gourmet-Häppchen im Salon « Les Martins ».

Mise à jour le 2023-11-28 par Destination Cognac