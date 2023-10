Tablotins du quotidien Les Martinats Boussac-Bourg, 18 novembre 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Scènes de la vie quotidienne de personnages vivant dans un monde où cohabitent l’absurde, l’humour et la poésie ..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Scenes from the daily lives of characters living in a world where the absurd, humour and poetry coexist.

Escenas de la vida cotidiana de personajes que viven en un mundo donde conviven el absurdo, el humor y la poesía.

Szenen aus dem Alltag von Personen, die in einer Welt leben, in der Absurdität, Humor und Poesie zusammenleben.

