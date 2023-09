Théâtre d’or – Projection du film « Slimane Azem Une légende de l’exil » Les Martinats Boussac-Bourg, 29 octobre 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Slimane Azem fut sans doute le chanteur le plus populaire au sein de la communauté kabyle immigrée en France. Il fut le premier artiste originaire d’Afrique du Nord à obtenir un disque d’or. Son œuvre est ancrée dans le vécu de l’émigration et de l’exil. Malgré son talent, il ne put jamais franchir la barrière communautaire. Il est mort en 1983 à Moissac, sa terre d’adoption. Quats rante ans après sa mort, ce film lui rend hommage. R. M.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Slimane Azem was undoubtedly the most popular singer in the Kabyle immigrant community in France. He was the first artist from North Africa to win a gold disc. His work is rooted in the experience of emigration and exile. Despite his talent, he was never able to break through the community barrier. He died in 1983 in Moissac, his adopted home. Four decades after his death, this film pays tribute to him. R. M

Slimane Azem fue sin duda el cantante más popular de la comunidad de inmigrantes cabileños en Francia. Fue el primer artista norteafricano en ganar un disco de oro. Su obra está enraizada en la experiencia de la emigración y el exilio. A pesar de su talento, nunca pudo traspasar la barrera de la comunidad. Murió en 1983 en Moissac, su patria de adopción. Esta película le rinde homenaje cuatro décadas después de su muerte. R. M

Slimane Azem war zweifellos der beliebteste Sänger der kabylischen Einwanderergemeinschaft in Frankreich. Er war der erste aus Nordafrika stammende Künstler, der eine Goldene Schallplatte erhielt. Sein Werk ist in den Erfahrungen der Emigration und des Exils verwurzelt. Trotz seines Talents gelang es ihm nie, die Barriere der Gemeinschaft zu überwinden. Er starb 1983 in seiner Wahlheimat Moissac. Vierzig Jahre nach seinem Tod wird er mit diesem Film geehrt. R. M

Mise à jour le 2023-09-13 par Creuse Confluence Tourisme