Théâtre d’or – Projection du film « Freaks » Les Martinats Boussac-Bourg, 8 octobre 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Freaks n’est pas un film ordinaire. Horrifique il compose avec ce qu’il y a de plus dissident dans le corps vivant. Des difformités monstrueuses interprètent un ballet aux airs de vengeance légitime face à l’ogre cupide. Entre fascination et manipulation, un récit métaphorique d’un monde sans esprit dans lequel des monstres humanisés gagnent leur survie dans la solidarité.

Osez entrer dans le cercle des monstres à vos risques et périls!.

2023-10-08

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Freaks is no ordinary film. It’s a horrific composition of the most dissident aspects of the living body. Monstrous deformities perform a ballet of legitimate revenge against the greedy ogre. Between fascination and manipulation, a metaphorical tale of a mindless world in which humanized monsters earn their survival through solidarity.

Dare to enter the circle of monsters at your own risk!

Freaks no es una película cualquiera. Horrorosa, se sirve de los aspectos más disidentes del cuerpo vivo. Deformidades monstruosas ejecutan un ballet de legítima venganza contra el ogro codicioso. Entre la fascinación y la manipulación, un relato metafórico de un mundo sin espíritu en el que los monstruos humanizados ganan su supervivencia gracias a la solidaridad.

Atrévase a entrar en el círculo de los monstruos por su cuenta y riesgo

Freaks ist kein gewöhnlicher Film. Er ist ein Horrorfilm, der mit dem Dissidententum des lebenden Körpers arbeitet. Monströse Missbildungen führen ein Ballett auf, das wie eine legitime Rache an einem gierigen Oger aussieht. Zwischen Faszination und Manipulation, eine metaphorische Erzählung über eine Welt ohne Geist, in der vermenschlichte Monster ihr Überleben durch Solidarität gewinnen.

Wage es auf eigene Gefahr, in den Kreis der Monster einzutreten!

