Festival Arts Lézardés – 4ème édition Les Martinats Boussac-Bourg, 24 août 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Au programme :

– Jeudi 24 Août à 16h : « C’est quoi le souci ? » – spectacle familial

– Vendredi 25 Août à 20h : Ubu sultan pièce de Clément Maraud

– Samedi 26 Août à 16h : Balade Poétique 1 et à 20h Le Festin Mémorable : Diableries et autres étrangetés limousines en musique.

– Dimanche 27 Août à 16h : Balade Poétique 2 et à 20h : Joseph Java l’interview : Questions de poésie générale par la compagnie des Indiscrets

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter..

2023-08-24 fin : 2023-08-27 . .

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Program:

– Thursday, August 24 at 4pm: « C’est quoi le souci? – family show

– Friday, August 25 at 8pm: Ubu sultan by Clément Maraud

– Saturday, August 26, 4pm: Balade Poétique 1 and 8pm: Le Festin Mémorable: Diableries and other Limousin oddities with music.

– Sunday August 27 at 4pm: Balade Poétique 2 and at 8pm: Joseph Java l’interview : General poetry questions by the Indiscrets company

For further information, please contact us.

En el programa:

– Jueves 24 de agosto a las 16:00 h: « C’est quoi le souci? – espectáculo familiar

– Viernes 25 de agosto a las 20:00 h: Ubu sultan de Clément Maraud

– Sábado 26 de agosto a las 16:00 h: Balada Poética 1 y a las 20:00 h: Le Festin Mémorable: Diableries et autres étrangetés limousines en musique.

– Domingo 27 de agosto a las 16:00 h: Balada Poética 2 y a las 20:00 h: Joseph Java l’interview : Preguntas generales sobre poesía a cargo de la compañía Indiscrets

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Auf dem Programm stehen:

– Donnerstag, 24. August, 16 Uhr: « C’est quoi le souci? » – familienstück

– Freitag, 25. August um 20 Uhr: Ubu sultan, ein Stück von Clément Maraud

– Samstag, 26. August um 16 Uhr: Poetischer Spaziergang 1 und um 20 Uhr: Le Festin Mémorable: Diableries et autres étrangetés limousines en musique.

– Sonntag, 27. August um 16 Uhr: Poetischer Spaziergang 2 und um 20 Uhr: Joseph Java l’interview : Allgemeine Fragen der Poesie von der Compagnie des Indiscrets

Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden.

Mise à jour le 2023-07-11 par Creuse Tourisme