La bricole Les Martinats Boussac-Bourg, 13 août 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

La bricole par Vincent Brusel : chant, mandoline et Olivier Catteau : chant, mélodéon.

La Bricole chante les fortes têtes du port de Boulogne sur Mer..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . .

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La bricole by Vincent Brusel: vocals, mandolin and Olivier Catteau: vocals, melodeon.

La Bricole sings about the strong heads of the port of Boulogne sur Mer.

La bricole por Vincent Brusel: voz, mandolina y Olivier Catteau: voz, melodeón.

La Bricole canta sobre las fuertes cabezas del puerto de Boulogne sur Mer.

La bricole von Vincent Brusel: Gesang, Mandoline und Olivier Catteau: Gesang, Melodeon.

La Bricole singt von den starken Köpfen im Hafen von Boulogne sur Mer.

Mise à jour le 2023-07-11 par Creuse Tourisme