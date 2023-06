Théâtre d’or – Stage de danse et expression poétique Les Martinats Boussac-Bourg, 7 août 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Ce stage, s’adresse aux danseurs, comédiens , plasticiens et non danseurs.

(toutes personne voulant explorer la poésie par le mouvement).

Ces ateliers s’articuleront autour du corps en danse, avec les thématiques suivantes : Préparation, Corps Et Matières, Espace Intérieur, Espace Extérieur, Dimension Du Temps Et De L’espace, Contact Énergie Danse, Danse Expression & Métamorphose Et Composition Chorégraphique..

2023-08-07 à ; fin : 2023-08-09 18:00:00. EUR.

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This workshop is for dancers, actors, visual artists and non-dancers.

(anyone interested in exploring poetry through movement).

These workshops will focus on the body in dance, with the following themes: Preparation, Body and Materials, Interior Space, Exterior Space, Dimension of Time and Space, Contact Energy Dance, Dance Expression & Metamorphosis and Choreographic Composition.

Este taller es para bailarines, actores, artistas visuales y no bailarines.

(cualquiera que quiera explorar la poesía a través del movimiento).

Estos talleres se centrarán en el cuerpo en la danza, con los siguientes temas: Preparación, Cuerpo y Materiales, Espacio Interior, Espacio Exterior, Dimensión del Tiempo y del Espacio, Danza de Energía de Contacto, Expresión y Metamorfosis de la Danza y Composición Coreográfica.

Dieser Workshop richtet sich an Tänzer, Schauspieler, bildende Künstler und Nicht-Tänzer.

(alle Personen, die die Poesie durch Bewegung erforschen wollen).

Die Workshops drehen sich um den Körper im Tanz, mit den folgenden Themen: Vorbereitung, Körper und Materialien, Innen- und Außenraum, Raum- und Zeitdimension, Kontakt und Energie des Tanzes, Ausdruckstanz und Metamorphose sowie choreografische Komposition.

