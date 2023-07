Théâtre d’or – Stage de théâtre pour enfants Les Martinats Boussac-Bourg, 31 juillet 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

L’enfant a une capacité ludique, rythmique et sonore qui ne demande qu’à s’éveiller.

Ce stage permettra à l’enfant de découvrir un espace théâtral où il pourra explorer le souffle, le son, le corps, la mémoire, le texte.

Stage animé par Marie Lopes du théâtre d’Or, de 6 à 12 ans..

2023-07-31 fin : 2023-08-04 17:30:00. EUR.

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Children have a capacity for play, rhythm and sound that’s just waiting to be awakened.

This workshop will enable children to discover a theatrical space where they can explore breath, sound, body, memory and text.

Led by Marie Lopes of Théâtre d’Or, ages 6 to 12.

Los niños tienen una capacidad para el juego, el ritmo y el sonido que está esperando a ser despertada.

Este taller permitirá a los niños descubrir un espacio teatral donde explorar la respiración, el sonido, el cuerpo, la memoria y el texto.

Dirigido por Marie Lopes, del Théâtre d’Or, para niños de 6 a 12 años.

Das Kind hat eine spielerische, rhythmische und klangliche Fähigkeit, die nur darauf wartet, geweckt zu werden.

Dieser Workshop ermöglicht es dem Kind, einen Theaterraum zu entdecken, in dem es Atem, Klang, Körper, Gedächtnis und Text erforschen kann.

Workshop unter der Leitung von Marie Lopes vom Théâtre d’Or, von 6 bis 12 Jahren.

