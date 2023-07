Théâtre d’or – Moments de dézunions zazardeuses Les Martinats Boussac-Bourg, 16 juillet 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Actions poétiques et musiques improvisées !

Venez découvrir un vaste chantier de parole, de corps et de sons mêlés, une forme de prototype de polypoésie & périmusique ainsi que pluridansiplinaire!

Les artisan.e.s du langage, des musiques improbables et des mouvements du corps entrent en lice : actions poétiques performatives, musiques sans partition, performances et paroles vent debout, du corps en liberté et des voix sans filets.

Prix libre.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Poetic actions and improvised music!

Come and discover a vast site of mixed speech, body and sound, a prototype form of polypoetry & peri-music as well as pluridansiplinary!

Artisans of language, improbable music and body movements enter the fray: performative poetic actions, music without score, performances and words with the wind at their backs, bodies in freedom and voices without nets.

Free admission

¡Acciones poéticas y música improvisada!

Venga a descubrir un vasto sitio de mezcla de palabra, cuerpo y sonido, ¡una forma prototipo de polipoesía y perimúsica a la vez que pluridansiplinaria!

Participarán artesanos del lenguaje, de la música improbable y del movimiento corporal: acciones poéticas performativas, música sin partituras, performances y palabras con el viento a favor, el cuerpo en libertad y voces sin red.

Entrada gratuita

Poetische Aktionen und improvisierte Musik!

Entdecken Sie eine riesige Baustelle aus Sprache, Körpern und Klängen, eine prototypische Form von Polypoesie und Perimusik sowie eine pluridansiziplinäre Form!

Die Handwerker der Sprache, der improvisierten Musik und der Körperbewegungen treten in den Wettstreit: performative poetische Aktionen, Musik ohne Partitur, Auftritte und Worte aus dem Stehen, Körperfreiheit und Stimmen ohne Netze.

Freier Preis

