Les Mars Brothers, 3 février 2023, .

Les Mars Brothers



2023-02-03 – 2023-02-03

Le Kollectif Singulier

Les Mars Brothers, ce sont trois frères. Tomas, Youri et Patrick, qui rêvent d’aller sur la planète Mars. Entre archives, fictions et documentaires, ils nous entraînent dans leurs imaginaires, jusqu’à nous faire atterrir sur la planète Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. Tomas, Youri et Patrick seront-ils de géniaux précurseurs ignorés, courront-ils après chaque nouvelle idée pour l’essayer eux-mêmes, trouveront-ils une petite porte d’entrée professionnelle liée à leurs rêves magnifiques ou seront-ils des losers magnifiques aux yeux perdus dans les étoiles ?

Les Mars brothers, c’est la rencontre de la grande histoire spatiale avec la petite histoire de chaque vie humaine, et la façon dont la conquête de l’espace et celle de Mars en particulier peuvent influencer, illuminer et déployer des vies terrestres.

Le Kollectif Singulier

Les Mars Brothers, ce sont trois frères. Tomas, Youri et Patrick, qui rêvent d’aller sur la planète Mars. Entre archives, fictions et documentaires, ils nous entraînent dans leurs imaginaires, jusqu’à nous faire atterrir sur la planète Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. Tomas, Youri et Patrick seront-ils de géniaux précurseurs ignorés, courront-ils après chaque nouvelle idée pour l’essayer eux-mêmes, trouveront-ils une petite porte d’entrée professionnelle liée à leurs rêves magnifiques ou seront-ils des losers magnifiques aux yeux perdus dans les étoiles ?

Les Mars brothers, c’est la rencontre de la grande histoire spatiale avec la petite histoire de chaque vie humaine, et la façon dont la conquête de l’espace et celle de Mars en particulier peuvent influencer, illuminer et déployer des vies terrestres.

Le Kollectif Singulier

Les Mars Brothers, ce sont trois frères. Tomas, Youri et Patrick, qui rêvent d’aller sur la planète Mars. Entre archives, fictions et documentaires, ils nous entraînent dans leurs imaginaires, jusqu’à nous faire atterrir sur la planète Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. Tomas, Youri et Patrick seront-ils de géniaux précurseurs ignorés, courront-ils après chaque nouvelle idée pour l’essayer eux-mêmes, trouveront-ils une petite porte d’entrée professionnelle liée à leurs rêves magnifiques ou seront-ils des losers magnifiques aux yeux perdus dans les étoiles ?

Les Mars brothers, c’est la rencontre de la grande histoire spatiale avec la petite histoire de chaque vie humaine, et la façon dont la conquête de l’espace et celle de Mars en particulier peuvent influencer, illuminer et déployer des vies terrestres.

mars_brothers

dernière mise à jour : 2022-07-08 par