du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre à Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire

Spectacle de rue, entièrement scénarisé et mis en musique. 4 échassières, 2 comédiens au sol, 1 marionnette. Cette féérie empreinte de douceur et de poésie se déroule au fil des 4 saisons. Jeu d’acteur, danses sur échasses, manipulation de marionnette, jeux de lumières et petites pyrotechnies. Spectacle féerique dans le cadre du festival de Loire Quai du Châtelet – en face de la place de la Loire QUAI DU CHATELET Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T19:15:00 2021-09-24T19:45:00;2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T16:30:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T16:30:00

