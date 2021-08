Les Marraines Fées Place de l’Hôtel de Ville, 4 septembre 2021, Persan.

Les Marraines Fées

Place de l’Hôtel de Ville, le samedi 4 septembre à 21:00

Pour clôturer la journée festive et de retrouvaille, un spectacle de rue sera proposé sur la place centrale de la ville de Persan. Ce moment, à la tombée de la nuit, visera à marquer les esprits et retrouver le plaisir d’accéder à la culture. _Les marraines fées_ présentées par la compagnie Lilou : Messagères d’un monde féerique; Givria, Lylia, Voluptia et Abondancia : les fées des quatre saisons vous entraînent l’instant d’un rêve, dans une évocation de leur univers, empreinte de poésie et de merveilleux. Guidée par l’Etre Elfique, accompagnée de Tempo, le Colporteur toujours à l’affût du temps et de Mme La Taupe, gardienne du logis, cette tribu féerique charme petits et grands et transforme l’espace urbain en un univers magique. [Maison des jeunes et de la culture de Persan](https://www.mjcpersan.fr/) [Ville de Persan](https://www.ville-persan.fr/)

Gratuit

Pour clôturer la journée festive et de retrouvaille, à la tombée de la nuit, un spectacle de rue sera proposé sur la place centrale de la ville de Persan.

Place de l’Hôtel de Ville 95340 Persan Persan Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T21:00:00 2021-09-04T22:00:00