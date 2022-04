Les marques du temps – Exposition photos Trévou-Tréguignec Trévou-Tréguignec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les marques du temps – Exposition photos Trévou-Tréguignec, 23 avril 2022, Trévou-Tréguignec. Les marques du temps – Exposition photos salle polyvalente Rue de la mairie Trévou-Tréguignec

2022-04-23 – 2022-05-01

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec L’association MIT organise une exposition photo sur le thème “Les marques du temps”.

Cette exposition est le résultat d’un gros travail réalisé par les 17 membres du groupe photo supervisé par Denis Gabillard.

L’expo photo permettra aussi de voir les oeuvres de Monique Luyton et de Dominique Van Montagu. yannick.le.maguer@gmail.com +33 2 96 38 00 65 L’association MIT organise une exposition photo sur le thème “Les marques du temps”.

