Les Marmouzeries d’été – Jules Verne Lannion, 12 juin 2021-12 juin 2021, Lannion.

Les Marmouzeries d’été – Jules Verne 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 18:00:00

Lannion 22300

Spectacle, animations, ateliers, jeu de piste, escape game, ciné-mystère sont au programme de cette édition 2021 pas comme les autres. Evadez-vous !!

10h et 11h : « Punctata – Le retour au jardin ». Spectacle de la Cie Artoutaï.

10h30 : Escape game. Groupe de 5 / Pour les 8 – 12 ans.

A partir de 14h : Ateliers d’activités manuelles et Jeu de piste.

14h et 16h : Escape game. Groupe de 5 / Pour les 8 – 12 ans.

14h30 : Ciné-mystère.

+33 2 96 37 99 10 http://www.lannion.bzh/

