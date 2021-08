Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Les Marmottines Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Les Marmottines Le Temps des Cerises, 15 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Les Marmottines

Le Temps des Cerises, le mercredi 15 septembre à 09:30

Le rendez-vous des bébés de 0 à 3 ans ! Éveiller les tout-petits à la lecture, partager un moment de complicité avec votre enfant. Public parents-enfants de 0 à 3 ans. Durée : 20-30 min. Sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place. **Attention : ouverture des inscriptions deux semaines avant chaque séance.**

Entrée libre sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place.

Lecture pour les tout-petits (0-3 ans) Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T09:30:00 2021-09-15T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux