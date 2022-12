Montagne énergie Les Marmottes Aussois Catégories d’évènement: Aussois

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Les Marmottes 1 place des Chantres 73500 AUSSOIS Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes CHAMBRES:

Chambres de 2 à 7 lits Chambres avec rangements pour les valises et effets personnels Chambres équipées de sanitaires privatifs (douche + lavabo + WC) ESPACES D’ACTIVITE: Cinq salles d’activités avec matériel pédagogique. Une salle équipée d’une petite scène de théâtre. Salles spacieuses aménageables en fonction des besoins de l’équipe d’animation (soirée boum, veillées, coins repos et lecture…) TV, babyfoot, table de ping-pong Le centre possède un grand espace de jeux pour les jeux de neige et autres. RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table.

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés. PROGRAMME D’ACTIVITES:

* Multi-pass mêlant activités sportive et découverte du patrimoine :

– Piscine à volonté à environ 600 mètres du châlet.

– Tennis,

– Découverte des sommets grâce aux remontés mécanique,

– Visite du val d’abondance (métier et produit de Savoie),

– Visite de l’abbaye

– Minigolf

– Patinoire *glisse d’été

– Bob luge

-Deva kart

-Roll herbe * Journée Parc d’accro-branche et baignade au lac Léman

* journée à Annecy

* journée au lac de Vonnes avec pique-nique

*Via Ferrata

*bowling

*Tir à l’arc & initiation à la Sarbacane

*VTT – Biathlon (carabine lazer)

*fantasticable

*rando pédestre

*cani rando En complément de ces activités, les jeunes pourront faire de grands jeux collectifs et sportifs, participer aux veillées, s’adonner à la balade via les sentiers balisés… ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– 1 animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation. TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

