2022-07-27 – 2022-07-27

Sarthe 10 EUR Aurore Busin, sophrologue vous invite à un moment de détente et de partage seul, en famille ou entre amis. Au programme : sophroconte (lecture d’un conte avec activité sophrologie) puis atelier créatif. Le petit plus ? un moment bien-être dans un lieu magique : le jardin potager ! Sur inscription uniquement. Tarif : 10€ adulte – 5€ enfant

