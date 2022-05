Les marmorarii de Saint-Béat à l’honneur au Musée archéologique Musée archéologique départemental Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Les marmorarii de Saint-Béat. Journée consacrée aux marbres antiques** ———————————————————————— ### Le mardi 19 juillet **La taille du marbre – de 10h à 13h et de 14h à 18h** Dans les jardins du musée, un tailleur de pierre vous proposera une démonstration de taille du marbre, il échangera avec vous sur les techniques de la sculpture. Tous publics **Conférence à 16h** Andréa Calestroupat, historienne, vous expliquera l’exploitation et l’utilisation du marbre à travers les siècles. Tous publics, réservation conseillée, durée 1h **Expositions archéologiques – de 10h à 13h et de 14h à 18h**

gratuit

