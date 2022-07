Les Marmandises éclairées

Les Marmandises éclairées, 20 juillet 2022, . Les Marmandises éclairées



2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 11:30:00 Marmandises éclairées : atelier en famille de gourmandises scientifiques!

Venez goûter à ces petites gourmandises scientifiques ! Seul(e), en famille, entre amis, quel que soit votre âge, venez vous émerveiller, apprendre et surtout vous offrir un beau moment de détente. Fous rires garantis. Promis vous allez en redemander !

– de 10h à 11h30.

Inscriptions et informations auprès de la Médiathèque 05 53 20 94 95. Marmandises éclairées : atelier en famille de gourmandises scientifiques!

Venez goûter à ces petites gourmandises scientifiques ! Seul(e), en famille, entre amis, quel que soit votre âge, venez vous émerveiller, apprendre et surtout vous offrir un beau moment de détente. Marmandises éclairées : atelier en famille de gourmandises scientifiques!

Venez goûter à ces petites gourmandises scientifiques ! Seul(e), en famille, entre amis, quel que soit votre âge, venez vous émerveiller, apprendre et surtout vous offrir un beau moment de détente. Fous rires garantis. Promis vous allez en redemander !

– de 10h à 11h30.

Inscriptions et informations auprès de la Médiathèque 05 53 20 94 95. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville