Les Marloustics – Paroles Paroles, 3 juillet 2022, .

Les Marloustics – Paroles Paroles

2022-07-03 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-03

Par Les Marloustics

THE groupe honfleurais pour clôturer cette saison ! Des reprises du répertoire pop/rock, mais grande nouveauté : quelques compositions personnelles ! On a hâte de les découvrir. Mais par-dessus tout, cette envie farouche de prendre et d’offrir du bon temps à qui veut bien leur prêter oreille et amitié. On ne s’en lasse pas.

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

Par Les Marloustics

THE groupe honfleurais pour clôturer cette saison ! Des reprises du répertoire pop/rock, mais grande nouveauté : quelques compositions personnelles ! On a hâte de les découvrir. Mais par-dessus tout, cette envie farouche de…

Par Les Marloustics

THE groupe honfleurais pour clôturer cette saison ! Des reprises du répertoire pop/rock, mais grande nouveauté : quelques compositions personnelles ! On a hâte de les découvrir. Mais par-dessus tout, cette envie farouche de prendre et d’offrir du bon temps à qui veut bien leur prêter oreille et amitié. On ne s’en lasse pas.

Lieu : Honfleur – Grand grenier à sel

dernière mise à jour : 2022-04-25 par