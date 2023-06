Stage d’archéologie expérimentale et techniques primitives Les Marjaudes 7 Souillac, 6 août 2023, Souillac.

Souillac,Lot

La pêche préhistorique

Le stage a pour but de refaire la plupart des outils des instruments utilisés pour la pêche en eaux douces du paléolithique au néolithique, ce qui permettra appréhender quantité de techniques utilisées durant la préhistoire.

Nous fabriquerons des filets, ce qui évoque le filage et la sparterie des nasses qui sont les plus anciens objets en vannerie-liée connus des hameçons en os et en coquillage ce qui conduira à l’utilisation d’outils en silex. Nous utiliserons. aussi de l’argile pour faire des pots pour cuire le produit de la pêche car un jour nous irons tester nos productions. Des plages de temps seront prévues pour ceux qui souhaitent faire des exposés sur leur recherches en cours ou bien bénéficier de causeries en relation avec la préhistoire et l’archéologie en général.

2023-08-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-13 22:00:00. 100 EUR.

Les Marjaudes 7

Souillac 46200 Lot Occitanie



Prehistoric fishing

The aim of this workshop is to re-create most of the tools and instruments used for freshwater fishing from the Paleolithic to the Neolithic period, thus providing an insight into the many techniques used in prehistoric times.

We’ll be making nets, evoking spinning and wickerwork, creels – the oldest known wickerwork objects – and bone and shell hooks, leading to the use of flint tools. We’ll also be using clay to make pots for cooking our catch, as one day we’ll be testing our products. Time will be set aside for those wishing to give presentations on their current research, or to take part in talks on prehistory and archaeology in general

Pesca prehistórica

El objetivo del curso es recrear la mayor parte de las herramientas e instrumentos utilizados para la pesca en agua dulce desde el Paleolítico hasta el Neolítico, dando a conocer muchas de las técnicas empleadas en la prehistoria.

Fabricaremos redes, que evocan los trabajos de hilandería y espartería, y nasas, que son los objetos de mimbre más antiguos que se conocen, anzuelos de hueso y concha, que nos llevarán al uso de herramientas de sílex. También utilizaremos arcilla para fabricar vasijas para cocinar nuestras capturas, ya que un día saldremos a probar nuestras creaciones. Se reservará un tiempo para que aquellos que lo deseen hagan presentaciones sobre sus investigaciones actuales o participen en charlas sobre prehistoria y arqueología en general

Prähistorische Fischerei

Das Ziel des Kurses ist es, die meisten Werkzeuge und Instrumente nachzubauen, die für die Fischerei in Süßwasser vom Paläolithikum bis zum Neolithikum verwendet wurden, was einen Einblick in viele der in der Prähistorie verwendeten Techniken ermöglicht.

Wir werden Netze herstellen, die an das Spinnen und Flechten erinnern, Reusen, die ältesten bekannten Gegenstände aus Korbgeflecht, Angelhaken aus Knochen und Muscheln, was zur Verwendung von Werkzeugen aus Feuerstein führt. Wir werden auch Ton verwenden, um Töpfe zum Kochen von Fischereierzeugnissen herzustellen, denn eines Tages werden wir unsere Produktion testen. Es wird Zeit für diejenigen geben, die Vorträge über ihre aktuellen Forschungen halten oder von Vorträgen über die Vorgeschichte und Archäologie im Allgemeinen profitieren möchten

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne