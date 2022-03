Les marionnettistes de l’Aurore _ “La classe, l’œuvre !” Musée du Domaine départemental de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Musée du Domaine départemental de Sceaux, le samedi 14 mai à 18:00

Dans le cadre d’un partenariat avec le musée pour l’opération « La classe, l’œuvre », les élèves de CM2 de la classe de Brigitte Huguel (_école Sophie Barat à Châtenay-Malabry)_ deviendront des passeurs de culture auprès du public pour présenter, avec de grandes marionnettes, le décor de Charles Le Brun pour la coupole du pavillon de l’Aurore. Rendez-vous devant le pavillon de l’Aurore à 18h00 devant le pavillon de l’Aurore, représentations jusqu’à 20h Les marionnettistes de l’Aurore Musée du Domaine départemental de Sceaux 8 avenue Claude Perrault 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

