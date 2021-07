Les marionnettes s’invitent au Musée Musée de Plein Air, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Les marionnettes s’invitent au Musée

du mercredi 14 juillet au dimanche 18 juillet à Musée de Plein Air

Les castelets sont de sortie au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq ! Tout un monde autour de la marionnette est à découvrir avec la compagnie La Belle Dégaine. Manipulations, spectacles et rêves sont au rendez-vous. Amenez vos personnages et vos pantins. Trois dates à retenir : le mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 juillet. Toutes les animations sont comprises dans le billet d’entrée au Musée. Cécile JASTRZEMBSKI, la marionnettiste du Musée organise, avec la Compagnie La Belle Dégaine, les journées de la marionnette : mercredi 14, samedi 17 et dimanche 18 juillet. Rendez-vous dès 10h, pour commencer les animations à 10h30 ! Au programme de ces trois journées : SPECTACLES Spectacle par La Compagnie La Belle Dégaine 11h / 14h30/ 17h30 Spectacle par Le théâtre à Denis 12h / 16h30/ 18h30 ATELIERS pour toute la famille : Atelier de marionnettes à tringles à 15h45 (attention réservation nécessaire pour cet atelier à l’accueil du Musée). Découverte des marionnettes à gaines. Découverte des ombres chinoises Démonstrations de sculpture de marionnettes de 11h à 11h30, de 14h à 15h30 et de 17h à 18h. Le Farceur Quiz : aidez Guignol à découvrir le vocabulaire technique propre à l’univers de la marionnette. Des questions à découvrir sur tout le site. Exposition de marionnettes à tringles liégeoises, entièrement sculptées en bois de tilleul et peintes à la main. Des castelets mis à dispositions des petits artistes. Munis de vos propres marionnettes, venez jouer derrière un castelet. L’occasion de rencontrer son premier public (en accès libre, à partir de 5 ans).

Tarif plein 5 €/ Tarif réduit 3 € / Tarif famille 15€

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T20:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T20:00:00