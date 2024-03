Les marionnettes du monde la Fileuse Loos, samedi 24 février 2024.

Les marionnettes du monde Grâce à ces voyages et près de 40 ans de passion, la Guilde du Castelet est fière de compter + de 1500 marionnettes dans sa collection ! 24 février – 1 mars la Fileuse gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T13:30:00+01:00 – 2024-03-01T17:30:00+01:00

Profitez des vacances pour partir à la découverte des marionnettes du monde et pour traverser l’histoire grâce à elles !

De l’Asie du Sud-Est en passant par l’Inde, la Chine et l’Europe occidentale, la Guilde du Castelet a sillonné le monde et hérité du savoir-faire des ancêtres. Grâce à ces voyages et près de quarante ans de passion, la Guilde du Castelet est fière de compter plus de 1500 marionnettes dans sa collection !

Vous y trouverez des siècles d’histoire, des techniques variées, des personnages uniques et surtout une même passion pour les marionnettes, partagée à tous les membres de la Guilde du Castelet.

Marionnettes vietnamiennes, chinoises, japonaises ou birmanes, mais également des personnages célèbres comme Polichinelle, Guignol ou encore Punch et Judy : venez retrouver toutes ces pièces d’exception à travers les sept plus grands thèmes de l’exposition.

la Fileuse 81 rue Maréchal Foch 59120 LOOS Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lafileuse.fr/agenda/2024-fevrier/5709-les-marionnettes-du-monde »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-loos.fr »}]

marionnettes vacances

La Guilde du Castelet – Théâtre Mariska