LES MARIONNETTES DU COEUR Pailhès, mardi 26 mars 2024.

LES MARIONNETTES DU COEUR Pailhès Hérault

L’ Association Les Marionnettes du Cœur organise un spectacle sur « Les Réfugiés d’hier et d’aujourd’hui » à 18h à la salle Olga Fages au profit de l’antienne des Restos du Cœur de Magalas.

Entrée: Denrées alimentaires et d’hygiène.

Début : 2024-03-26 18:00:00

fin : 2024-03-26

Pailhès 34490 Hérault Occitanie

