Les Marionnettes Dell’Arte Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Marionnettes Dell’Arte Parvis de la cathédrale Saint-Louis, 14 mai 2022, Versailles. Les Marionnettes Dell’Arte

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Parvis de la cathédrale Saint-Louis

“Les graines magiques” Guignol travaille dans un magnifique jardin. Il espère remporter le concours du plus beau jardin de la ville. Mais suite à de nombreuses péripéties, les jardin est dévasté. Grâce à l’aide des enfants et à un peu de magie, Guignol parviendra à faire pousser de nouvelles fleurs. Pièce adaptée et mise en scène par Alexandre Abbas et Jade Marino, d’après l’oeuvre de Luigi Tirelli. Spectacle de marionnettes Parvis de la cathédrale Saint-Louis 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T15:30:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T16:30:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T15:30:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T16:30:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Parvis de la cathédrale Saint-Louis Adresse 4 Place Saint-Louis, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Departement Yvelines

Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Les Marionnettes Dell’Arte Parvis de la cathédrale Saint-Louis 2022-05-14 was last modified: by Les Marionnettes Dell’Arte Parvis de la cathédrale Saint-Louis Parvis de la cathédrale Saint-Louis 14 mai 2022 Parvis de la cathédrale Saint-Louis Versailles Versailles

Versailles Yvelines