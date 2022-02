Les mariés de l’apocalypse Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Dans un espace étrange qui pourrait être un songe, une zone de transit, un salon cosmopolite, ou un plateau de cinéma, semble convoquée une assemblée d’êtres en errance, apparaissant à l’appel d’un roi frappé d’amnésie, père déchu d’une lignée saisie par le doute d’exister, fol époux au coeur d’une famille mal recomposée.



texte marion coutris

mise en scène & scénographie serge noyelle

composition marco quesada



Le samedi 19 mars à 17h

