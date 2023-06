Descente de caisse à savon tout terrain Les Mares Tinchebray, 10 septembre 2023, Tinchebray.

Descente de caisse à savon tout terrain Dimanche 10 septembre, 14h30 Les Mares

Si vous avez déjà expérimenté la course de caisse à savon ou non, nous vous proposons de participer à notre descente de caisse à savon TOUT TERRAIN ! Le circuit sera dessiné sur un champ normand fraîchement battu.

La descente est une animation proposée lors de l’évènement « Les villages en fête – Puces Tracteurs », réunissant amateurs et curieux de tracteurs anciens, voitures de collections et matériel militaire. La date à noter est celle du 10 septembre 2023 à Tinchebray-Bocage dans l’Orne (61).

Tu as envie de participer à notre descente de caisse à savont tout terrain lors de notre évènement « Les villages en fête – Puces Tracteurs » ? Inscris toi en cliquant sur le lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1uOP6dZWp0yWAH7PIwSoEgoROMNFvjbEU/view?usp=drivesdk

Les inscriptions sont à transmettre à : contact@lesvillagestinchebrayens.fr

À vos caisses !

En vous souhaitant un bel été,

L’équipe des Villages Tinchebrayens.

Crédit Photo : La buchoa de Lahitte

Les Mares Tinchebray-Bocage Tinchebray 61800 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://drive.google.com/file/d/1uOP6dZWp0yWAH7PIwSoEgoROMNFvjbEU/view?usp=drivesdk »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610071964 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesvillagestinchebrayens.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « 2023 ru00e9glement caisse u00e0 savon.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1uOP6dZWp0yWAH7PIwSoEgoROMNFvjbEU/view?usp=drivesdk »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1uOP6dZWp0yWAH7PIwSoEgoROMNFvjbEU/view?usp=drivesdk »}, {« link »: « mailto:contact@lesvillagestinchebrayens.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-10T14:30:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Caisse à savon Champ