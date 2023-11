Fête de Noël LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine Fête de Noël LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie, 17 décembre 2023, Chantepie. Fête de Noël Dimanche 17 décembre, 11h00 LES MARELLES CHANTEPIE 17 décembre 2023 11h concert gratuit au complexe des deux ruisseaux avec Le GLOB orchestre musiques du monde à danser 15h30 spectacle jeune public, magie , jonglerie, clownerie, gratuit pour les enfants – 5€ / adulte

complexe des deux ruisseaux arrivée du père Noël 17h30 église 18h30 place des Marelles

distribution de friandises gratuit LES MARELLES CHANTEPIE PLACE DES MARELLES Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T20:00:00+01:00 © Leilani pour Chantepie Animation Détails Catégories d’Évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu LES MARELLES CHANTEPIE Adresse PLACE DES MARELLES Ville Chantepie Departement Ille-et-Vilaine Age max 99 Lieu Ville LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie latitude longitude 48.087882;-1.620696

LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/