TELETHON 2023 LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie, 8 décembre 2023, Chantepie.

TELETHON 2023 8 – 10 décembre LES MARELLES CHANTEPIE Inscriptions obligatoires pour la randonnée nocturne et la marche nocturne Soit en retournant le coupon du flyer Soit sur HelloAsso

AU PROGRAMME

TOMBOLA avec de nombreux lots –

* Animation sur le marché avec vin chaud – café – vendredi 8 décembre

Journée sportive « MUSCLONS ENSEMBLE CE TELETTHON «

le samedi 9 décembre Salle et Place des Marelles

• Sortie marche nordique pour initiés ( seulement ) : départ à 10h00 retour à midi avec café – vin chaud – gâteaux

Encadrée par la section marche nordique des Baladapats.

Nombre de participants limité à 50 personnes.

Participation 5 € sur inscriptions.

• Randonnée cyclos ouverte à toutes et tous, 2 circuits proposés de 50 à 65 kms. Inscriptions sur place à partir de 13h00 pour des départs échelonnés à partir de 13h45, retours prévus 16H30 /17H00, avec vin chaud – café – crêpes. Participation 8 €

Encadrement assuré par l’Asc Cyclos

• Randonnée 6kms nocturne et gourmande à partir de 18h00, ouverte à toutes et tous, avec convivialité entre amis, voisins, famille ….

Départs par groupes de 40 personnes toutes les 10 minutes – Nombre de participants limité à 200 personnes. Inscriptions obligatoires.

Participation de 10€ avec apéro- soupe – sandwich- crêpes- vin chaud.

Encadrement assuré par les Baladapats .

Animation musicale avec Cantharella ( musique traditionnelle )

Afin de connaître les places restantes pour participer à la marche nordique et/ou à la rando nocturne, n’hésitez pas à nous contacter au 06.46.73.30.12 ou par mail : genchantepie@hotmail.fr

Lors de cette journée sportive il vous sera aussi possible de venir acheter des crêpes au stand Téléthon, place des Marelles ( après-midi)

• Dimanche 10 – Place de la Mairie – Dégustation d’huitres de Cancale de chez Stéphane Lomet- 5 € l’assiette –

Animation – fin vente tickets de tombola avant Tirage à 11H30

• Si vous avez envie de nous rejoindre, contactez-nous!

Par mail : genchantepie@hotmail.fr – OU au 06.46.73.30.12

LES MARELLES CHANTEPIE Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/gen-chantepie/evenements/inscriptions-randonnee-gourmande-nocturne »}, {« type »: « email », « value »: « genchantepie@hotmail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.46.73.30.12 »}] [{« link »: « mailto:genchantepie@hotmail.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:30:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:30:00+01:00

randonnée marche nordique