Saint-Jean-d'Aulps Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Les Mardivaleries Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Jean-d'Aulps

Les Mardivaleries Saint-Jean-d’Aulps, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Jean-d'Aulps. Les Mardivaleries 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-17 18:00:00 18:00:00 Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps 961 route de l’Abbaye

Saint-Jean-d’Aulps Haute-Savoie Saint-Jean-d’Aulps Y’a pas d’âge pour le Moyen Âge ! En choisissant de visiter l’abbaye et son domaine le mardi, profitez de spectacles et animations révélant moult facettes de l’époque médiévale ! Spectacles, ateliers, démonstrations, animations, sont au programme ! abbayedaulps@hautchablais.fr +33 4 50 04 52 63 http://www.abbayedaulps.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-04 par Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jean-d'Aulps Adresse Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps 961 route de l'Abbaye Ville Saint-Jean-d'Aulps lieuville 46.24192#6.64988