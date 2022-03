les mardis’on danse salle de la manutention,Embrun (05)

ouvert à tous de 18h30 à 22h00 le mardi une fois par mois. scene ouverte à tous les musiciens *source : événement [les mardis’on danse](https://agendatrad.org/e/35767) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec atelier de musique traditionnelle école municipale de musique et salle de la manutention,Embrun (05) 16, Rue Colonel Bonnet salle de la manutention, 05200 Embrun, France

2022-03-15T18:30:00 2022-03-15T22:30:00

