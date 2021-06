Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Bas-Rhin, Dambach-la-Ville Les Mardis vin Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dambach-la-Ville

Les Mardis vin Dambach-la-Ville, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Dambach-la-Ville. Les Mardis vin 2021-07-01 17:30:00 – 2021-08-31 22:00:00

Dambach-la-Ville Bas-Rhin Soirée concert Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour d’un verre de vin. Restauration sur place Soirée concert au domaine +33 3 88 92 41 86 Soirée concert Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale autour d’un verre de vin. Restauration sur place dernière mise à jour : 2021-06-19 par

