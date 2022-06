Les Mardis Têtus | Concert Duo Chauvel-Hellard

2022-07-05 11:30:00 – 2022-07-05 12:30:00 Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine. Ce mardi 5 juillet c’est le Duo Chauvel-Hellard (Cap Vert, Haute-Bretagne) Gratuit. Org. Cie des Musiques Têtues. Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

