Les Mardis Têtus | Concert Caloupilé

Les Mardis Têtus | Concert Caloupilé, 19 juillet 2022



2022-07-19 11:30:00 – 2022-07-19 12:30:00 Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine. Ce mardi 19 juillet c’est le duo Caloupilé (La Réunion), composé de Simon Demouveaux (banjo) et Charlotte Espieussas (accordéon), qui se produira. Gratuit. Org. Cie des Musiques Têtues. Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

