Barr, Bas-Rhin

Bas-Rhin

Les mardis sur la place : Folklore et réception des touristes 2021-07-06 – 2021-07-12
Barr

Barr Bas-Rhin Artisans et producteurs locaux, dégustations, animations musicales, veilleur de nuit et conteur, buvette et petite restauration. Spectacle, folklore… Artisans et producteurs locaux, dégustations, animations musicales, veilleur de nuit et conteur, buvette et petite restauration. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

