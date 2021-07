LES MARDIS SPORTIFS Guérande, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Guérande.

LES MARDIS SPORTIFS 2021-07-13 17:00:00 – 2021-08-17 20:00:00 Près de la Porte Saint-Michel Place du marché au bois

Guérande Loire-Atlantique

Le service des Sports de la Ville de Guérande et des associations sportives de la commune proposent un moment de découverte et d’initiation à la pratique de différents sports dans une ambiance conviviale.

Tennis de table, billard, gymnastique, pétanque, bike polo, football, basketball… Une belle occasion de découvrir et de pratiquer ces différents sports, le temps d’une soirée.

accueil.mairie@ville-guerande.fr +33 2 40 15 60 40 http://www.ville-guerande.fr/

