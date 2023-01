LES MARDIS SCIENTIFIQUES ! Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Catégories d’Évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

LES MARDIS SCIENTIFIQUES ! Thorigné-en-Charnie, 14 février 2023, Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie. LES MARDIS SCIENTIFIQUES ! MUSÉE DE PRÉHISTOIRE R14 Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne R14 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

2023-02-14 – 2023-02-14

R14 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Thorigné-en-Charnie

Mayenne Thorigné-en-Charnie 4 6 EUR Carpologue, palynologue, archéozoologue… drôles de métiers ! Ils sont pourtant indispensables à la compréhension d’un site archéologique tel que celui de la vallée de l’Erve et ses grottes ! Venez les découvrir lors de la visite du musée spéciale archéologie ! Réservation et paiement en ligne. A la découverte des métiers de l’archéologie ! saulges@coevrons.fr +33 2 43 90 51 30 R14 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE Thorigné-en-Charnie

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges Adresse Thorigné-en-Charnie Mayenne R14 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE Ville Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie lieuville R14 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE Thorigné-en-Charnie Departement Mayenne

Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thorigne-en-charnie-thorigne-en-charnie/

LES MARDIS SCIENTIFIQUES ! Thorigné-en-Charnie 2023-02-14 was last modified: by LES MARDIS SCIENTIFIQUES ! Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Vallée des grottes de Saulges 14 février 2023 mayenne MUSÉE DE PRÉHISTOIRE R14 Vallée des grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Mayenne Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie, Mayenne

Thorigné-en-Charnie Thorigné-en-Charnie Mayenne